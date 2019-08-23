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Okulların açılış ve tatil tarihleri belli oldu

Öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin sonuna doğru yaklaşırken yeni eğitim yılının da detayları belli oldu.

Okulların açılış ve tatil tarihleri belli oldu
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Yeni sisteme göre öğrenciler, 9 Eylül’de başlayacak eğitim döneminde 2 kez 1’er haftalık ara tatil yapacak.

Tüm Türkiye’deki milyonlarca öğrenci gibi Elbistan’da 35 binden fazla öğrenci, Haziran ayında başladıkları yaz tatilinin ardından ders başı yapmaya hazırlanıyor. Elbistan’daki okullar, yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilçeye 80 yeni öğretmen ataması gerçekleştirildi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili ise, 9 Eylül’de çalacak. Öğrenciler, bu sene ilk kez hayata geçirilecek uygulama kapsamında 18-22 Kasım tarihleri arasında 1 haftalık ara tatil yapacak. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.


Yerel Manşetler
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