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Okullara kar tatili

Elbistan genelindeki tüm okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat perşembe günü için tatil edildi.

Okullara kar tatili
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 Elbistan genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı,  ilçe genelindeki okulların tatil edilmesine neden oldu. Elbistan Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların 13 Şubat perşembe günü için tatil edildiğini duyurdu.
Açıklamada şöyle denildi:
"İlçemizde   akşam saatlerinde başlayan kar yağışı  ve olumsuz hava koşulları sabah saatlerine doğru  eğitim ve öğretimi engellediğinden, ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda çalışan hamile ve engelli personellerimiz ilgi genelge  gereği idari izinli sayılacaklardır. 
Kararın sabaha bırakılması, ‘’hava koşullarının  kısmi olarak belirsizliğinden ve yağışın yol durumunu ne şekilde etkileyeceğinin sabahın erken saatlerinde net olarak görülmesi  gereği ‘’ hassasiyetinden kaynaklanmıştır. Değerli hemşehrilerimiz, sevgili öğrenciler anlayışınızdan dolayı teşekkür ediyoruz."

Yerel Manşetler
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Elbistanlı 6 saat önce

Ekinözü Afşin Nurhak akşamdan tatil edilirken siz sabahı bekliyorsunuz millet uykudan kaktıktan sonra ne işe yarar

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Cemali Can 7 saat önce

Meteoroloji denen bir bilimin olduğundan yetkililerin haberi yok sanırım. Sabahın 6 sında kar tatilini duyuruyorlar.Bravo.

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İhsan yıldız 7 saat önce

TEŞEKKÜRLER, ÇOCUKLARIMIZ ADINA SEVİNDİRİCİ OLMUŞ.

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