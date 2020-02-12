Okullara kar tatili

Kararın sabaha bırakılması, ‘’hava koşullarının kısmi olarak belirsizliğinden ve yağışın yol durumunu ne şekilde etkileyeceğinin sabahın erken saatlerinde net olarak görülmesi gereği ‘’ hassasiyetinden kaynaklanmıştır. Değerli hemşehrilerimiz, sevgili öğrenciler anlayışınızdan dolayı teşekkür ediyoruz."

Elbistan genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçe genelindeki okulların tatil edilmesine neden oldu. Elbistan Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların 13 Şubat perşembe günü için tatil edildiğini duyurdu.Açıklamada şöyle denildi:"İlçemizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sabah saatlerine doğru eğitim ve öğretimi engellediğinden, ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda çalışan hamile ve engelli personellerimiz ilgi genelge gereği idari izinli sayılacaklardır.