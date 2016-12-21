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Okullara kar tatili geldi

Elbistan’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki okullar 22 Aralık 2016 Perşembe günü tatil edildi.

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Okullara kar tatili geldi
 Elbistan’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki okullar 22 Aralık 2016 Perşembe günü tatil edildi.

Elbistan’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki okullar yarın için bir günlüğüne tatil edildi. Elbistan Kaymakamlığı’ndan tatille ilgili olarak yapılan açıklamada, “Elbistan genelinde devam eden etkili kar yağışı, soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle tedbir amaçlı ilk ve orta dereceli okullarda 22 Aralık 2016 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

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