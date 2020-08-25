Okuldaki herkese HES koduyla takip

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin başlamasıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitimin az ya da çok mesleğin bir parçası olacağını söyledi.

Öğretmenlerin ve çocukların okullara dönebilmesi için birçok kurum ve kuruluşla ortak çalışmalar yürüttüklerine değinen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, servis personelinden temizlik personeline okulla ilgili herkesin HES kodları marifetiyle takibi sağlanacak, herhangi bir risk durumunda Sağlık Bakanlığımızla birlikte çalıştığımız yazılım aracılığıyla okullarımıza bildirim yapılacaktır. Elbette sadece hijyen standartlarını sağlayarak okullarımızı açmıyoruz. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin faydalanabileceği EBA Destek Noktaları oluşturuyoruz. Bu sayede teknik donanıma ihtiyacı olan öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Uzaktan eğitim imkanından yararlanamayan öğrenci ve öğretmen sayımızı en aza indirmek gayreti içerisindeyiz."

Öğretmenlerden okullarına, sınıflarına, öğrencilere sahip çıkmalarını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğretmenlik sadece bir geçim vasıtası değildir, insanlaşmanın, kemale ermenin bir vasıtasıdır, bir emanete yani çocuğa dair bir sınanma durumudur. Vicdanımız, iç sesimiz 'tamam' diyene kadar mücadeleye, çalışmaya devam. Çünkü çocukla ödeşmek zordur, çocuğun hukukunu korumak çetindir. Ana-babanın rızasını alır gibi çocuğun rızasını almamız gerekir. Şükür ki bu yoldayız ve daha fazlasını yapmak için yüreğimiz yetiyor. Sizler ailelerimizin en büyük destekçisisiniz. Velilerimiz haklı olarak tedirgin. Bizler anne baba olmanın ötesinde profesyonelleriz. Görevimiz, öğrencilerimizin selameti için belirsizlik hissini azaltmak, kaygısı yüksek velilerimize destek olmak, çocuklarımızın uyumuna yardımcı olmaktır” ifadelerini kullandı.