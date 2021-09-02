Okul servis ücretleri belli oldu

2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül’de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlıyor. Elbistan’da 35 bin ilk ve ortaokul ile lise öğrencisi, ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim yılı tatil takvimini de açıkladı. İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Karneler ise 17 Haziran 2022 tarihinde verilecek. Veliler, günler öncesinden çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılama telaşına düşerken; evlerinden uzaktaki okullarda eğitim görecek öğrenciler için de servis bulma çabasına giriyor. Elbistan’daki servis ücretlerinin belirlenmesinde ise mesafe baz alınmıyor. Servislere ödenecek ücret ilk-orta ve lise şeklinde belirleniyor.

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Atalay, yeni eğitim yılı için servis ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Giderlerde yaşanan artışa bağlı olarak servis ücretlerine yansıdığını ifade eden Atalay, tüm öğrenciler ve servis esnafına kazasız belasız bir eğitim-öğretim yılı dileğinde bulundu.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı için servis ücreti olarak 2 ayrı fiyat belirlediklerini dile getiren Atalay, “İlk ve ortaokul öğrencileri için 170 lira, lise öğrencileri için de 190 lira servis ücreti belirledik. Servis ücretlerinde ister istemez bir artış var. Bu da girdi fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yapıldı” dedi.