Okul servis araçları jandarmanın denetiminde

Ekip sayısı 2’den 4’e yükselen jandarma trafik timleri, sorumluluk bölgelerindeki diğer konular başta olmak olmak üzere servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve caydırıcılık sağlanması amacıyla da denetimlerini daha etkin sürdürecek.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sorumluluk bölgesinde taşımalı eğitim sistemine göre faaliyet yürüten okul servis araçları ve sürücüleri okul servis araçları yönetmeliğine göre denetlendi. Denetimde araçların, "Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne" uygunluğu, servis şoförlerinin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu. Denetimler esnasında, özellikle sürücülerin yeterli sürücü belgesine ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadığı kontrol edildi. Öğrenciler için emniyet kemeri bulundurulup bulundurulmadığı, fazla öğrenci alıp almadığı, öğrenci dışında yolcu olup olmadığı, rehber personel olup olmadığı, öğrencilerin iniş-binişlerinin ‘dur’ yazılı lamba ile birlikte kurallara uyulup uyulmadığı gibi konular üzerinde duruldu. Toplamda 35 servis aracı kontrol edilirken 3 kişiye de ilgili yönetmeliklere aykırı hareket etmekten dolayı cezai işlem uygulandı.

Öğrencilere de bazı uyarılar yapan jandarma trafik ekipleri, öğrencilere okul servisi ya da diğer araçlara bindiklerinde mutlaka emniyet kemeri takmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Servis araçlarına yönelik denetimlerin, 4’e çıkan ekip sayısı ile birlikte yıl boyunca aralıksız süreceği belirtildi.

