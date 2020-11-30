Okul müdürü kalbine yenildi

Elbistan’a bağlı Evcihüuük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Karataş, ilçede uzun süre görev yaptı. Son olarak Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü olan Karataş, Onikşubat ilçesindeki Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu Müdürlüğü’ne atandı. Karataş, 28 Kasım günü kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Karataş’ın vefatı, milli eğitim camiasını üzüntüye boğdu. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve meslektaşları, taziye mesajları yayımladı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “Uzun yıllar Elbistan'da öğretmen ve idareci olarak görev yapan Onikişubat Şehit Yusuf Çavuş ilkokulu müdürü Cuma Karataş kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Kişiliği ve beyefendiliğiyle sevilen müdürümüz Cuma Karataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” paylaşımında bulunuldu.