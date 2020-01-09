Okul değil fabrika olma yolunda ilk adımı attılar

Okulun mobilya, metal, makine, motor ve elektrik atölyelerini dolduran öğrenciler, nitelikli elaman olarak yetişmenin yanı sıra el emekleri ile kazanç elde edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mobilya, metal, makine, elektrik ve motor alanlarında döner sermaye kapsamında üretimlere başladı. Okul müdürü Hakan Kılıç, hedeflerinin işçilik ve kalite anlamında en iyisini üretmek olduğunu söyledi.

Başta kamu kuruluşlarının ihtiyacı olmak üzere piyasadan gelecek tüm siparişlere cevap verecek şekilde teknik altyapı ve makine sistemlerinin atölyelerinde mevcut olduğunu belirten Kılıç, “Her türlü ev ve bahçe mobilyası, metal kapı, korkuluk, konteynır, okul malzemeleri, sıra ve mobilyası, elektrik deney setleri, güvenlik sistemleri, elektrik panoları, kompanzasyon, egzoz emisyon, balans ve lastik değişimi, disk tornalama işlerinde faaliyete başladık” dedi.

İşçilik ve kalite anlamında en iyisini üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Kılıç, “Döner sermaye kapsamında üretimlere başlayarak gerçekten fabrika gibi çalışacağız. Tek hedefimiz, işçilik ve kalite anlamında en iyisini üretmek. Mesleki eğitimde esas olan, öğrencinin uygulamayı iyi bir şekilde yapacak seviyeye gelmesidir. Amacımız mesleki ve teknik anlamda okulumuzu bir adım daha ileriye götürmek. Meslek öğrenmek için okulumuza gelen öğrenciler, öğretmenlerinin desteği ile hem kendilerini geliştirecek hem de el emeklerinin maddi anlamda karşılığını alacak. Öğrencilerimiz aktif olarak çalışmakta ve iş tecrübesi ediniyorlar. Bunun için de mezun olduklarında diğer okuldaki arkadaşlarına göre iş bulma anlamında bir adım önde olacaklar” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin iş becerilerini en üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, “Okulumuza ek gelir, ilçe ekonomisine katkı sağlıyoruz, vergi ödüyor, üretiyoruz. En önemlisi de öğrencilerimiz imalat sektörünün içerisinde oluyorlar. Öğrencilerimiz gerçek iş üzerinde yetiştikleri için aranılan eleman statüsünde oluyorlar. Bu da büyük bir avantaj. Siparişini aldığımız ürünleri, teknolojik olarak yenilediğimiz makine parkurumuzda hazırlıyoruz. Okul yönetimi ve öğretmenler olarak bizim kadar öğrencilerimiz de bu işi gönülden yapıyor. Siparişleri yetiştirmek için canla başla çalışıyor. Güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.





