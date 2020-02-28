Öksüz ve yetim kalan 7 kardeş, yardım eli bekliyor

Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Mahallesinde ikamet eden Hilmi ve Bergüzar Genç çifti, kanser ve verem hastalığı nedeniyle kısa süre arayla hayatını kaybetti. Çiftten geriye ise 7 öksüz ve yetim kardeş kaldı. Annelerini kanser, babalarını ise verem hastalığından kaybeden 7 kardeş, yaşamlarını çok zor şartlar altında sürdürmek zorunda kaldı. Maddi sıkıntılar çeken ve sağlıklı bir yaşam ortamı olmayan 7 kardeş için Afşin İş Kadınları Derneği öncülüğünde Kahramanmaraş Valiliği onaylı resmi yardım kampanyası başlatıldı.

Afşin İş Kadınları Derneği Başkanı Selma Özdemir, hem yetim hem de öksüz kalan kardeşlerin huzur içerisinde yaşadıkları bir eve kavuşmasını arzu ettiklerini söyledi.

7 kardeşin zor günler geçirdiğini ifade eden Özdemir, “Büyüktatlı Mahallemizde 7 çocuğumuzun yetim ve öksüz kaldığını duyduk. Geçtiğimiz yıllarda annelerini kanserden bu yıl ise babalarını verem hastalığı dolayısıyla kaybeden çocuklarımız maddi ve manevi sıkıntı çekiyor. 7 kardeşimizin başında ablaları var ve kardeşlerinin eğitimine devam etmesi için çabalıyor. Bu çocukların eğitimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için Afşin’e getirdik. Fakat Afşin’de yaşayabilecekleri bir yer yok. Biz bu aileyi sağlıklı yaşanılabilir bir eve kavuşturmak istiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Valiliği ve Afşin Kaymakamlığının onayı ile aile adına resmi bir kampanya başlatıldığına değinen Özdemir, “7 kardeşten 4’ü eğitimine devam ediyor. Okullarında da başarılı olduğunu öğrendiğimiz çocuklarımızın daha düzenli bir hayata geçmesini arzu ediyoruz. İnşallah başlattığımız kampanya kapsamında elde edilen gelirle bu çocuklarımızı bir ev almayı ümit ediyoruz. Anne yok, baba yok mecburen bunlara birilerinin öncülük etmesi gerekiyor. Bu konuda da bizler elimizi taşın altına koyduk. İnşallah tüm hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Ailenin şuan ki ikamet ettikleri evin yaşanılacak bir ortama sahip olmadığını vurgulayan Özdemir, “Ailenin yaşadığı evde ne bir lavabo, banyo, mutfak ve oturma odası yok. Hiçbir şekilde yaşam sürdürebilecek bir yer değil. Bunun için sadece Genç ailesinin ev sahibi olması için aile adına bir hesap numarası alındı. İnşallah hayırsever vatandaşlarımızın, iş insanlarının desteğiyle hem öksüz hem de yetim bu kardeşlere güze bir imkan sunacağız” şeklinde konuştu.

Kampanyaya destek olmak isteyenler; Ziraat Bankası Afşin Şubesi TRT55 0001 0003 9061 6291 3350 04 numaralı IBAN hesabına nakdi yardımda bulunabilecekler.







