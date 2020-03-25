Öksüz: “Kalp Merkezi, 300 bin kişiye hitap edecek”

Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde Kalp Merkezinin hizmete açılacak olmasının bölge halkına yönelik önemli bir sağlık yatırımı olacağını belirten Öksüz, bundan sonraki süreçte hızlıca tüm imkânların seferber edilerek en kısa sürede Elbistan’a Kalp Merkezini kazandırıp hasta kabulüne başlamak istediklerini dile getirdi.

Öksüz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere Bakanlığımızın standartları gereğince Kalp Merkezlerinin içerisinde anjiyo ünitesi, koroner yoğun bakım ünitesi, kalp ve damar cerrahisi kliniği, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi ve kardiyovasküler cerrahi ameliyathanesi gibi birçok özellikli birim bulunmakta olup bu birimlerden oluşan merkezlere kısaca Kalp Merkezi denilmektedir. İlimizde il merkezimizde biri devlet hastanesi, biri üniversite hastanesi birisi de özel hastane bünyesinde olmak üzere toplam 3 adet kalp merkezimiz mevcut olup Elbistan ilçemize açacağımız Kalp Merkezimiz Türkiye’de de sınırlı sayıda ilçede bulunan ve Kahramanmaraş’taki ilk ilçe kalp merkezimiz olacaktır.”

Yapılması için Sağlık Bakanlığından izin alınan Kalp Merkezinin Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde yaşayan yaklaşık 300 bin vatandaşa hizmet vereceğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, görülme sıklığı yüksek olan ve müdahalede geç kalındığında telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına sebep olan kalp damar hastalıklarında erken teşhis ve tedavinin önemli olduğunu, Elbistan’ın il merkeze uzaklığının 170 km olduğu göz önüne alındığında burada yaşayan vatandaşlarının sağlıklarının korunması için kalp merkezinin açılmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Öksüz, açıklamalarının sonunda şunları dile getirdi:

“Elbistan ve bölge halkının hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetleri ihtiyacını karşılayacak olan Elbistan Devlet Hastanesi Kalp Merkezinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Bakanımıza, Sağlık Bakanlığımız Yetkililerine, Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, Elbistan ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.”