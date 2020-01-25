Okka Coffee hizmete açıldı

Dulkadiroğlu Caddesi Proma AVM civarında hizmet vermeye başlayan Okka Coffee, huzurlu ferah bir aile ortamında birbirinden lezzetli tatları Elbistan halkının beğenisine sunuyor.

Nezih bir ortam ile müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirten Okka Coffee yönetimi, yaptıkları açıklamada, “Vatandaşlarımızı mekanımızı görmeye davet ediyoruz. Bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli. Huzurlu ferah bir aile ortamında tatlı ve pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleri ile farklı tatları Elbistan halkının damak tadına hitap edecek. İşletmemizde ayrıca aileler için özel yerimiz de mevcut. Ailenizle birlikte eğlenceli vakit geçirebileceğiniz kafemizde deneyimli personelimiz ve kaliteli hizmet anlayışımız ile Elbistan halkına hizmet vereceğiz” ifadelerine yer verdi.







