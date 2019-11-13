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Öğretmenlere Erasmus+ proje eğitimi verildi

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Avrupa Birliği projeler ekibi, Elbistan’da görev yapan öğretmenlerle Erasmus+ projesi hazırlama teknikleri eğitimi verdi.

Öğretmenlere Erasmus+ proje eğitimi verildi
 Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi'nde da yapılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Avrupa Birliği projeler ekibi Kürşat Çiftçi, Muttalip Nacar ve Sebahattin Göktalay tarafından verilen kursa 34 öğretmen katıldı. Erasmus + projeleri hazırlama ve uygulama konusunda temel bilgiler verildikten sonra yapılan atölye çalışmaları ile yeni proje fikirleri üzerinde çalışmalar yapıldı. Daha sonra proje yazma çalışmalarına başlayan öğretmenlere çalışmalarıyla ilgili geri bildirimler verildi.

Eğitimde ayrıca, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütmekte olduğu "Social Media Addiction, Social Life's Extinction" adlı KA201 projesinin yanı sıra, ortak olarak yer aldığı "Senior Education for Active Living" adlı KA204 ve "Deepening Work-Based Learning Impact and WomeN Empowerment" başlıklı KA202 Erasmus+ projeleri de tanıtıldı. eTwinning İl koordinatörü Sebahattin Göktalay tarafından eTwinning portalı tanıtıldı ve öğretmenlerin siteye kayıt yapmaları sağlanarak eTwinning çalıştayı gerçekleştirildi. Örnek projeler ve uygulamalar yapılarak eTwinning projelerinde yer almanın Erasmus+ projeleri ve eğitim-öğretim faaliyetleri için önemi vurgulandı.

Son gün ise eğitime katılan öğretmenlere sınav yapılarak eğitim tamamlandı.


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