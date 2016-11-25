Öğretmenler, Türkü Gecesi’nde buluştu

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Türk Eğitim-Sen Elbistan İlçe Temsilciliği farklı bir etkinlik düzenledi. Türk Eğitim-Sen öğretmenleri, Ozan Ali Ateş’in katıldığı türkü gecesinde buluşturdu.

Türk Eğitim-Sen Elbistan Temsilciliği’nin organize ettiği Türkü Gecesi, Elbistan Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa; MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir ve yönetim kurulu üyeleri, BBP Elbistan İlçe Başkanı İbrahim Kılıç, Ülkücü İşçiler Derneği Elbistan Şube Başkanı İbrahim Çil, Ülkü Ocakları Başkanı Kubilay Ceylan, Koop-İş Sendikası Elbistan Temsilcisi Orhan Baştürk, Türk Eğitim-Sen yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenler ve aileleri katıldı.

Gecenin açış konuşmasını, Türk Eğitim-Sen Elbistan Temsilcisi Musa Demir yaptı. Demir, Öğretmenler Gününü kutlayarak, şunları söyledi:

“Ülkemizin dört bir yandan kuşatıldığı, mili ve manevi değerlerimizin yıpratılarak, mili birlik ve beraberliğimizin çökertilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşamaktayız. Ekonomik, kültürel ve siyasi olarak milletimizin içinde bulunduğu bu durumdan kurtulması ve muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi ancak ülkemizi, vatanını, milletini seven, devletine bağlı, milli bilinç ile yetiştirilmiş yeni nesillere teslim etmemizle mümkün olacaktır. Bu nedenle de toplumların ilerlemesinde eğitimin ve öğrencinin birinci dereceden etkin olduğu gerçeği görülmelidir. Bütün bu olumsuzluklar içinde bir öğretmenler gününü daha kutluyoruz. Ancak, gecenin en karanlık saatlerinin sabaha en yakın zaman olduğunun da bilinci içindeyiz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize olan güvenimiz sonsuzdur. Evlatlarımızın, öğretmenlerimizin gayretleri ile karanlığa bir kibrit çakacağına ve milletimizi hak ettiği seviyelere getireceğine olan inancımız tamdır. Bu yolda Türk Eğitim-Sen olarak öğretmenlerimizin önünü açacak ve sorunlarını giderecek uygulamalar için her tür mücadeleyi vereceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesile ile mili birlik ve beraberliğimizin çözülme sürecine itildiği bu hassas dönemde, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz genç dimağların ülkesine bağlı, mili ve manevi değerlerini bilen bireyler olarak yetiştirilmesi uğrunda, bin bir güçlük içinde, yokluk, haksızlık ve adaletsizliklere maruz kalmasına rağmen yılmadan, yıkılmadan ilkelerinden taviz vermeden, dimdik ayakta durarak yolundan şaşmadan, tarihi ve kutsal görevler ifa eden ve geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum.”