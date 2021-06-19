Öğretmenler sandık başına gitti

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN ) Elbistan Temsilciliğine Metin Yıldız ile Ümit Kayıran seçildi.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Elbistan Temsilciliği seçimleri, öğretmenevinde yapıldı. 4 adayın katıldığı seçimde İLKSAN’a üye 454 delege sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Oy sayım işlemi sonucunda adaylardan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Metin Yıldız 294 ve Çiçek İlkokulu Müdürü Ümit Kayıran da 275 oy alarak İLKSAN Elbistan Temsilciliği’ne seçilen isimler oldu. Diğer adaylardan Murat Kılınç 185, Süleyman Bekler ise 114 oy aldı.

Seçimin ardından değerlendirmelerde bulunan İLKSAN Elbistan Temsilcileri Metin Yıldız ile Ümit Kayıran, “78 yıllık mazisi olan İLKSAN, başta ilkokul öğretmenleri olmak üzere üyelerine sosyal yardım amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel kanunla kurulmuş, kendi tüzel kişiliği bulunan bir sosyal yardım sandığıdır. Delegelerimizin bizlere gösterdiği teveccühe layık olma adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” dediler.