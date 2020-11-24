Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Elbistan’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunuldu. Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, aday öğretmenlerle birlikte Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, törene katılan okul müdürleri ve öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Öğretmenler Günü kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde stajyer öğretmenler için düzenlenen yemin töreni düzenlendi. Aday öğretmen sürecini tamamlayan 58 öğretmen, yemin töreniyle birlikte meslek hayatlarına başladı.
Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, yemin ederek mesleğe ilk adımlarını atan öğretmenlere başarılar diledi.