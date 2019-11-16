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Öğretmenler Günü satranç turnuvası başladı

Elbistan'da 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvası, 108 öğrencinin katılımı ile başladı.

Öğretmenler Günü satranç turnuvası başladı
 Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyon iş birliğinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi. Elbistan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de katılıyor. Satranç turnuvasına katılan öğrenciler ve öğretmenler 4 ayrı kategoride yarışıyor. Turnuva, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kıyasıya çekişmelerin yaşandığı turnuvayı velilerde tribünde büyük bir heyecanla bekledi. Karşılaşmalar sonunda rakibini mağlup eden çocuklar mutluluklarını velileri ve öğretmenleriyle paylaştılar.
Turnuva sonunda dereceye girenlerin ödülleri törenle verilecek.


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