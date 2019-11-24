Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı

Elbistan’daki Öğretmenler Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunulması ile başladı. Buradaki program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tamamlandı.

Kutlamaların ikinci bölümü ise Ali Tekinsoy Ortaokulu’nun ev sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonu’nda yapıldı. Öğretmenler Günü programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Ali Tekinsoy Ortaokulu öğretmenlerinden Ali Çiçek yaptı.

Çiçek, yaptığı konuşmada, “Ülkemizde Öğretmenler Günü’nün 24 Kası olarak seçilmesi elbette ki tesadüf değildir. Bugün Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul ettiği tarihtir. Bu önemi sebebiyle 24 Kasım’ı Öğretmenler Günü olarak kutlamaktayız.

Başöğretmen Atatürk’ün aydınlattığı bu yolda, bugün yüz binlerce öğretmen yürümekteyiz ve bu meşaleyi elden ele gönülden gönüle yeni nesillere taşımaktayız.

Öğretmenlik öğrencilere anne-baba olmak, öğretmenlik abi- abla olmak, öğretmenlik arkadaş olmak, öğretmenlik çaresizliğin filizlendiği yerde ümit, korkunun mayalandığı yerde yürek, güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek, öğretmenlik emsalsiz bir meslek. Yükümüz çok ağır, sorumluluğumuz da çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz. Biz insan yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimiz bize sadece ailelerin emaneti değil milletimizin de emanetidir. Onlar geleceğimizin yetişkinleri, onlar geleceğin anne ve babaları, meslek sahipleri. Gelecekte bizim yerlerimize geçecekler bizim değerlerimizi yaşayacak ve gelecek kuşaklara aktaracaklar.

Biz insan yetiştiriyoruz. Bu uğurda öldük öldürüldük ama yılmadık, kaçmadık. Çünkü biz bu bayrağı ‘Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ diyen Başöğretmen Atatürk’ten aldık.

‘Birimiz onumuz için ölür ama Mustafa Kemal’in askerleri ölmez’ diyerek çıktığımız bu yolda vicdanı hür, fikri hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından programda Ali Tekinsoy Ortaokulu öğretmenlerinin hazırladığı ‘işine yüreğini katanlar’ isimli sinevizyon gösterimi yapıldı.

Daha sonra sahne alan öğrenciler, dünyanın tüm çiçekleri adlı şiirihazırladıkları köy öğretmeni isimli oyunda sergilediler.

Programda Ali Tekinsoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koro seslendirdikleri ezgilerle katılımcılardan büyük alkış aldılar.

Program 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleriyle ilgi düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ile devam etti.

Ödül töreninin ardından kürsüye davet edilen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yılı içerisinde emekli olan öğretmenlere plaket takdim etti.

Program, stajyer öğretmenler için düzenlenen yemin töreniyle sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen törenlere, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdür vekili Bilal Erden, İlçe Jandarma Komutanı vekili Soner Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, daire amirleri, eğitim sendikalarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



