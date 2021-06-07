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Öğretmenevine 15 milyon lira kaynak aktarıldı

Elbistan’a eski askerlik şubesinin olduğu alana yapılacak 100 yataklı öğretmenevi kompleksi için 15 milyon lira kaynak aktarıldı.

Öğretmenevine 15 milyon lira kaynak aktarıldı
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 Elbistan’a modern ve birçok sosyal imkanı içinde barındıracak yeni öğretmenevi kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Kışla Caddesi üzerindeki eski askerlik şubesinin bulunduğu alana yapılması planlanan öğretmenevi kompleksi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yatırım onayı verilmişti.

Elbistan’da Dulkadiroğlu Caddesi’nde uzun yıllardır hizmet veren öğretmenevinin 16 oda ve 40 yatak kapasitesi bulunuyor. Öğretmenevinin kapasitesinin artması, daha modern ve geniş bir alanda hizmet sunması için bir süredir çalışma yapılıyor. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in de takip ettiği projeye Milli Eğitim Bakanlığınca yatırım onayı verildiği bilgisi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal tarafından açıklanmıştı.

100 yataklı olarak planlanan Elbistan öğretmenevi projesi için 15 milyon liralık kaynak aktarıldığı öğrenildi. Projeyle ilgili ihale sürecinin de yer tahsisinin yapılması ve diğer prosedürlerin tamamlanmasıyla başlayacağı bildirildi.

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Öğretmenevine 15 Milyon Lira Kaynak Aktarıldı