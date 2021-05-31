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Öğretim görevlisi kansere yenildi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) Öğretim Görevlisi Murat Ömer Keçecioğlu yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Öğretim görevlisi kansere yenildi
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Yaklaşık 20 yıldır Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda (EMYO) Bilgisayar Programcılığı bölümünde görev yapan Öğretim Görevlisi Murat Ömer Keçecioğlu, bir süre önce böbrek kanseri hastalığına yakalandı. Keçecioğlu, hastalığın pençesinden kurtulamayarak yaşamını yitirdi. Keçecioğlu’nun acı haberi, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere İstiklal Üniversitesi ve uzun yıllar boyunca görev yaptığı Elbistan Meslek Yüksekokulu camiasını yasa boğdu. Keçecioğlu’nun cenazesi, Kahramanmaraş’ta defnedildi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörülüğü, Keçecioğlu’nun vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” denildi.

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Öğretim Görevlisi Kansere Yenildi