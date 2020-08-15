Öğrencilerin tercihinde favori fen liseleri oldu

Toplam 683 öğrenciden 315’i, lise eğitimi için fen lisesini tercih ederken ikinci sırada ise sınavlı Anadolu lisesi geldi.

Elbistan’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavla öğrenci kabul eden liselerin kontenjanları yüzde 100 doluluğa ulaştı. Elbistan’da Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi merkezi sınavla öğrenci aldı. Elbistan Fen Lisesi’nin 170, Elbistan Anadolu Lisesi’nin 120, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 120 ile Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 60 olan kontenjanlarının tamamı doldu.

Açıklanan ilk yerleştirme sonuçlarında ilçede merkezi sınava giren öğrencilerin tercih sıralamaları da netlik kazandı. LGS’ye giren 3 binin üzerindeki öğrenciden 683’ü, hayalini kurdukları okullarda eğitime başlayacak olmanın sevincini yaşadı. 470 öğrenci, ilçedeki sınavlı okul kontenjanını doldurdu. Geri kalan 213 öğrenci ise, ilçe dışındaki bir okula yerleşti. Buna göre, öğrencilerden 318’i, Elbistan Fen Lisesi’nin yanı sıra ilçe ve il dışındaki fen liselerini tercih etti. 193 öğrenci, sınavlı Anadolu liselerinden yana tercihte bulundu. Sınavlı Anadolu imam hatip lisesi fen ve sosyal bilimler proje okuluna yerleşen öğrenci sayısı ise 103 oldu. Sosyal bilimler lisesini tercih eden öğrenci sayısı 12’de kalırken 57 öğrenci de spor lisesine yerleşti.