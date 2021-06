Öğrencilerin İngilizce öykülerinden oluşan kitaba büyük ilgi

11-13 Haziran 2021 tarihlerinde Kayseri'de eTwinning Türkiye tarafından eTwinning Bölgesel Konferansı düzenlendi, 3 gün süren konferansa Ali Tekinsoy Ortaokulu İngilizce öğretmeni Yusuf Özcan katıldı.

Konferansa MEB Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, eTwinning Ulusal Destek Servisi yöneticileri ve bölgede görev yapan eTwinning çalışmalarıyla öne çıkan yüz öğretmen katıldı. Kayseri, Adana, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Kahramanmaraş'tan öğretmelerin davet edildiği konferansta Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni projesi olan ETKİM ve eTwinning Türkiye'nin geleceğe dönük hedefleri üzerine konuşmaların yanında, Ulusal Destek Servisi yöneticilerin katıldığı atölye çalışmalarıyla eğitimdeki yeniliklere öncülük edecek öğretmenler yeni projeler hazırladı.

Konferans sırasında İngilizce Öğretmeni Yusuf Özcan yeni projesi "For a Green World" hakkında konuşma yaptı. Tamamlanan The Multilingual Book projesinin tanıtımı için açılan standı ziyaret eden MEB Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, eTwinning Ulusal Destek Servisi (UDS) yöneticileri Dr. Hülya Bal, Ezgi Ulutan, Turan Göre, Rümeysa Crist, Ertan Kocabaş ve Zuhal Kazancı'ya projeyi tanıtan İngilizce öğretmeni Yusuf Özcan, öğrencilerin öykülerinden oluşan kitapları Ulusal Destek Servisi yöneticilerine hediye etti.

Proje çalışmalarını takdirle karşılayan Ulusal Destek Servisi yöneticileri, öğrencilere dağıtılacak yeni kitabı imzaladılar ve katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini ilettiler. Kitabın iyi hazırlanmış içeriğin yanı sıra Google Play Store üzerinden ücretsiz indiriliyor olması ve bu kadar yaygın bir kitleye ulaşıyor olması ziyaretçilerin ilgilerini çekti. Ziyaretçilere kitap ayracı hediye edilirken, konferans sırasında kitabın indirme sayıların günlük 30 kitabın üzerine çıktığı görüldü.

Proje hakkında stant ziyaretçilerine yaptığı bilgilendirmede İngilizce öğretmeni Yusuf Özcan, "Geçen yıl yayımlanan ‘Stories of Lights in the Sky’ (Gökyüzündeki Işıkların Öyküsü)" kitabı Google Play Store üzerinde 52 ülkede 4 binin üzerinde indirmeye ulaşmıştı. Geniş katılımla yazılan 7 dilde 77 kısa öykünün yer aldığı ilk kitabımızda öykülerin Türkçe ve İngilizce çevirilerine de yer verilmişti. Bu yıl İrlanda, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya ve Türkiye'den 17 öğretmenin mentörlüğünde öğrencilerin yazdığı 65 kısa öykü ve bir ortak öykü İngilizce çevirileri ile Okul Müdürümüz Ahmet Arslan editörlüğünde kitaplaştırıldı. Google Play Store üzerinden geçen ay yayımlanan "Stories of Lights in the Sky-2 (Gökyüzündeki Işıkların Öyküsü-2)" kitabımız şimdiye kadar 500 üzerinde indirmeye ulaştı. Bu yıl ilk defa Türkiye'den okulları da projemize dahil ederek Bursa, İstanbul, Samsun ve Muğla'dan öğrencilerin yazdığı 28 Türkçe öyküye kitapta yer verdik. Geri kalan 37 öykü ise farklı ülkelerdeki katılımcı öğrencilerin ana dillerinde yazıldı” ifadelerini kullandı.