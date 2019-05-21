Öğrencilerin Atatürk’e yazdığı 100 mektup, kitaba dönüştü

Ali Tekinsoy Ortaokulu’nda, milli mücadelenin 100.yılı dolayısıyla tüm öğrencilerden Mustafa Kemal Atatürk’e mektup yazmaları istendi. Öğrenciler, yüreklerindeki Atatürk sevgisini kağıda dökerek, O’nun kendilerine armağan ettiği Cumhuriyet’e nasıl sahip çıkacaklarını anlattı. Öğretmenler kurulunda alınan kararla birlikte çalışmalarına başlayan komisyon, öğrencilerin yazdığı duygu dolu mektupları inceleyerek değerlendirdi ve 100 tanesinin kitaplaştırılmasını kararlaştırdı. Böylece, çağdaş cumhuriyetin temeli atıldıktan yüz yıl sonra Ata’sına mektupla seslenerek “Ben de varım!” diye haykıran gençlerin yazdığı ‘Milli Mücadelenin 100. Yılında Mustafa Kemal’e 100 Mektup’ adlı kitap ortaya çıkmış oldu. Milli Mücadelenin 100. yılında Mustafa Kemal’e 100 Mektup” adlı bu çalışma için ISBN numarası alındıktan sonra bandrolleri yapıştırılarak Ali Tekinsoy Ortaokulu adına tescil ettirildi. Ayrıca Ankara’da bulunan Milli Kütüphane’ye de örnekleri gönderildi.

Büyük bir emek sonucunda ortaya çıkan eserle ilgili olarak değerlendirme yapan Ali Tekinsoy Ortaokulu Müdürü Ahmet Arslan, tüm öğrencilerini ve öğretmenleri tebrik etti.

Mustafa Kemal’in, Türk milletinin umudu olduğunu belirten Arslan, “Kahramanlar ise umut ışığıdır en karanlık anlarda bile. İşte Mustafa Kemal, o en karanlık anlarda Türk milletinin umudu olmuştur. En çetin savaşların geçtiği milli mücadele yıllarında vatan kurtarılmakla kalınmamış çağdaş ve modern bir cumhuriyetin sağlam temelleri de atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, gerek askeri dehası gerekse devlet adamlığı yönünden dünya halklarına da örnek bir lider modeli olmuştur.

Kurtuluş mücadelesinin başlangıcından yüz yıl sonra bizlere de düşen birçok görev var. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” vecizesinden yola çıkarak bizlere verilen sorumluluğun ne derece önemli olduğunun farkındayız. Karanlık denizlerde fener misali yeni nesillere ışık tutmayı bir görev bilen biz öğretmenler, gençlere kurtuluş mücadelesini anlatmak ve Mustafa Kemal aydınlığını kazandırabilmenin en elzem görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu sebepledir ki Mustafa Kemal’i öğrencilerimize anlatmak ve onun ışığında kurulmuş olan bu cumhuriyetin içinden nice Mustafa Kemal’ler çıkartmak asli görevimizdir.

“Milli Mücadelenin 100. Yılında Mustafa Kemal’e 100 Mektup” adlı kitabımız, bu hedef yolunda ortaya çıkmış bir eserdir. Yüzlerce öğrencimiz başöğretmenlerine yazdıkları mektuplarla duygularını yolladılar. Ancak biz bu kitapta yüz tanesine yer verebildik. Bu güzide eserin ortaya çıkmasında emek harcayan geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerime ve çağdaş cumhuriyetin mimarı olan öğretmenlerimize çok teşekkür ederim” dedi.

Ali Tekinsoy Ortaokulu Müdürü Ahmet Arslan, okul öğretmenleri ve kitapta mektubu yayımlanan 100 öğrenciyi temsilen yer alan öğrenciler, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ı makamlarında ziyaret ettiler. Öğrenciler, Kaymakam Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayazıt’a kitaplarını hediye ettiler. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, öğrencileri ve okul idarecilerini böyle güzel bir eserin ortaya çıkmasındaki katkı ve gayretlerinden dolayı tebrik etti.

























