Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan’da eğitim gören tüm okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine; satranç takımı, puzzle, oyun hamuru ve değişik materyallerin bulunduğu hediyeler verdi. “Öğrencilerimizin ikinci velisiyiz” diyen Erkoç, eğitime olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’nde yaptırılan 16 derslikli Esentepe Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Erkoç ve beraberindeki heyet, Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Okul Müdürü Reşit İnanç, Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Sorumlu Müdürü Ali Mazhar Türk ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri karşıladı.

Öğrenciler tarafından tezahüratlar eşliğinde yeni yapılan okula giren Başkan Erkoç, bir süre okul yönetimi ile sohbet etti. Başkan Erkoç, daha sonra sınıflara giderek, öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime olan desteğinin önemine değinerek, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımızın Elbistan genelindeki okullarımıza, öğrencilere dönük yardımlar vesilesi ile Esentepe Ortaokulu’ndayız. Bu yardımın burada olması, ayrıca Büyükşehir Belediyemizin yaptırdığı okul olması nedeniyle daha da önem arz ediyor. Biz sayın belediye başkanımıza yardımlarından dolayı, eğitime katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Her ortamda öğrencilerin ikinci velisi olduklarını ifade ediyor. Bunu da burada gösterdiği için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah başka dönemlerde de yardımları aynı şekilde devam eder” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, eğitime olan desteklerinin süreceğini vurgulayarak, Elbistan’daki tüm okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine hediyeler verdiklerini kaydetti.

Başkan Erkoç, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Tabi biz yola çıktığımızda, öğrencilerimizin ikinci velisiyiz demiştik. Bunun gereğini de yerine getirme gayretindeyiz. Eğitime büyük önem veriyoruz. Bu aziz milletimizin geleceği için çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Biz hep şunu söylüyoruz, Türkiye’nin zengin petrol gelirleri, doğalgaz kaynakları veya zengin altın madenleri yok. Türkiye’nin en büyük sermayesi beşeri ve sosyal sermayesidir. Alın teri, beyin teridir. Onun için bizde çocuklarımızı en donanımlı, en iyi şekilde yetişip, vatanına, milletine hayırlı bireyler olsun diye, eğitim sistemimize destek veriyoruz. Okullar yapıyoruz. Şuan için Kahramanmaraş genelinde 80 derslikli okulu yeni yaptık. Birçok belde belediye binalarını da okula çevirdik. Büyük bir imam hatip kompleksi yapıyoruz. Elbistan’ımıza da Esentepe Ortaokulu’nu yaptık. Bu bölgede ortaokul sıkıntısı olduğunu gördük. Milli Eğitim ile görüştük ve acil olarak burayı gösterdiler. Buranın inşaatını kısa zamanda tamamladık. Bugün de okulu ziyaret etme fırsatı bulduk. Gerçekten çok mutlu olduk. Çünkü eğitime yaptığımız yatırımlar bizi en çok mutlu eden yatırımlardır. Burada çocuklarımızı gördük. Bu çocuklarımızın daha önceki eğitim gördükleri bina kötü halde idi. Hamdolsun okulumuzu tamamladık. Bu çalışmalarımız Milli Eğitim ve Gençlik Spor ile birlikte devam edecek. Şuan itibarı ile Kahramanmaraş genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokolümüz var. Değerler eğitimi başta olmak üzere okullarla bizzat ilgilenerek, inşallah ilimizi eğitimde hak ettiği yere getireceğiz. Okul müdürümüze de gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gayretli bir kardeşimiz, onun yaptığı çalışmaları da gördük. İnşallah Elbistan’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”

27 Ekim 2016 tarihi itibarı ile kapılarını açacak olan 3. Kitap ve Kültür Fuarına Elbistan halkını da davet eden Erkoç, “Kahramanmaraş için çok önemli bir fuarın açılışını yapıyoruz. 3. Kitap ve Kültür Fuarımızın açılışını yapıyoruz. Uluslararası katılımcılar da var. Elbistan’dan çocuklarımızı da bu fuara taşıyacağız. Vatandaşlarımızı da fuarımıza bekliyoruz. Çünkü yüzlerce yayınevi ile binlerce eserler Kahramanmaraş’ımızı buluşturuyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ilgi ve alakasını fuarımıza bekliyoruz. Bu kitaplar onlar için geliyor. Yayınevlerini gezmeye kalksanız 1 yılda gezilemez. Çünkü bunların bir kısmı Ankara, İstanbul ve İzmir’de de var. Biz bunların tamamını Kahramanmaraş’ta topladık. Vatandaşımızın ayağına getirdik. Vatandaşlarımızın en azından gezmelerini bekliyoruz. Okumak çok önemli biliyorsunuz. Bize ilk emir, ‘oku’ olmuştur. O nedenle biz inşallah 6 Kasım’a kadar sürecek olan fuara tüm Kahramanmaraş halkını davet ediyoruz” diyerek, açıklamasını tamamladı.

Anaokulu öğrencilerini de ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve beraberindeki heyet, daha sonra Elbistan Anaokulu’nu ziyaret etti. Burada eğitim gören minik öğrenciler ile tek tek ilgilenen Başkan Erkoç, hediye olarak oyun hamuru dağıttı.

Başkan Erkoç, daha sonra ise, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nu ziyaret etti. Okula gelişinde bahçede Beden Eğitim dersi gören öğrencilerin karşıladığı Erkoç, öğrenciler ile birlikte potaya basket attı. Öğrencilere futbol topu hediye eden Erkoç, okula geçerek öğrencilere hediyelerini dağıttı.

Vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Muharrem Ayı nedeniyle Çarşı Atik Camiinde düzenlenen aşure etkinliğine de katıldı. Burada Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ile birlikte vatandaşlara aşure dağıtan Başkan Erkoç, daha sonra ilçeden ayrıldı.



