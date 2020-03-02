Öğrencilere verginin önemi anlatıldı

Elbistan Vergi Dairesi personelleri, öğrencilere vergi toplamadaki amacı anlatarak vergi ödemenin de her vatandaşın kutsal görevlerinden biri olduğuna dikkat çektiler. İki ayrı oturumda gerçekleştirilen ve 300’den fazla öğrencinin katıldığı konferansta, vergi ödemenin en temel ilkelerinden birisinin, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşların bu vatandaşlık ödevini yerine getirmesi olduğu belirtildi.

Verimli geçen konferansa Elbistan Vergi Dairesi personelleri, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.



