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Öğrencilere mesleki deneyimlerini anlattılar

Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Gençlerle Baş Başa’ projesi kapsamında kariyer günleri etkinliği düzenlendi.

Öğrencilere mesleki deneyimlerini anlattılar

Okulun konferans salonundaki organizeye Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eski öğrencilerinden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Nurettin Koca, serbest mali müşavir Sedat Tontuş ve bilgisayar satış mağazası yetkilisi İlyas Çakıllı katıldı. Katılımcılar, öğrencilerle mesleki deneyimlerini paylaştı.

Gençlerle buluşma etkinliği, öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

 


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