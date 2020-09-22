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Öğrencilere Maraş dondurması ikramı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da okula ilk adımını atan öğrencilere Maraş dondurması ikramında bulundu.

Öğrencilere Maraş dondurması ikramı
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Başkan Güngör, “Sayın Bakanımız Ziya Şelçuk’un sosyal medyadan ilk teneffüsle ilgili bir paylaşımı olmuştu. Biz de ilk teneffüs dondurmasız olmaz demiştik. Okullarımızın açılmasıyla bu vaadimizi yerine getiriyoruz. Öğrencilerimize ve sevgili velilerine afiyet olsun. Bu vesileyle de yeni eğitim öğretim döneminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni eğitim öğretim döneminin başladığı ilk günde öğrencilere Maraş Dondurması dağıttı. Ankara Kocatepe İlkokulu’nda gerçekleştirilen programa Başkan Güngör’ün yanı sıra Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal da yer aldı.  öğretmenleri eşliğinde sabah sporu yapan miniklere katılan Başkan Güngör, ilk teneffüs zilinin ardından öğrencilere dondurma ikram etti.

Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Pandemi süreci başlayınca hükümetimizin aldığı tedbirler çerçevesinde eğitime ara verilmişti. Sayın Bakanımız Ziya Şelçuk’un sosyal medyadan ilk teneffüsle ilgili bir paylaşımı olmuştu. Biz de ilk teneffüs dondurmasız olmaz demiştik. Bu paylaşımımız Türkiye’de gündem olmuştu. Okullarımızın açılmasıyla bu vaadimizi yerine getiriyoruz. Öğrencilerimize ve sevgili velilerine afiyet olsun. Bu vesileyle de yeni eğitim öğretim döneminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce gönderilen dondurmalar, Elbistan’da da öğrencilere ikram edildi.


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