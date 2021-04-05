Öğrencilere internet güvenliğini anlattılar

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, günlük yaşamımızın vazgeçilmezi haline gelen internet ve dijital dünyada kişisel verileri daha güvenli kılmak için yapılması gerekenler ile teknoloji ve internet bağımlılığına dikkat çekmeyi amaçlayan proje kapsamında eğitim seminerleri düzenledi. Final Eğitim Kurumları ve 4 İşlem Kurs Merkezinde gerçekleşen etkinliklerde teknoloji bağımlılığı, bağımlılık döngüsü, ücretsiz wi-fi ağlarında güvenlik, dijital oyun bağımlılığı ve güçlü şifre gibi konu başlıklarını işledi. Öğrencilere, bu konularda hazırlanmış videolar izletilen etkinliklerde ayrıca broşür dağıtılarak güvenli bir siber dünya için yapılması gerekenlere dikkat çekildi. Ayrıca seminerlerde, pandemi süreciyle ilgili alınan tedbirlere uyumun önemi ve dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi.

Seminerler, öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

Seminerlerle ilgili olarak bilgi veren TDP Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Berker, gençlerin, toplumda interneti en yaygın kullanan kesimlerin başında geldiğini söyledi.

Bu amaçla gençlerde güvenli internet kullanımı noktasında farkındalık düzeyini artırmak istediklerini ifade eden Berker, “İnterneti en fazla kullanan ve internette daha çok zaman harcayan kesimlerin başında gençlerimiz ve öğrenci kardeşlerimiz geliyor. Biz de gençlerimizin ve eğitim çağındaki kardeşlerimizin karşı karşıya kalabileceği sıkıntılar ve teknoloji bağımlılığının doğurabileceği sorunlara dikkat çekmek istedik. Siber dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için alabilecekleri önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Bu konulardaki çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek” dedi.