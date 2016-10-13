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Öğrencilere ‘edep ve hayâ’ anlatıldı

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nda Değerler Eğitimi Projesi kapsamında öğrencilere ayın değeri olan ‘edep-hayâ’ konusunda bir konferans verildi.

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Öğrencilere ‘edep ve hayâ’ anlatıldı

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nda Değerler Eğitimi Projesi kapsamında öğrencilere ayın değeri olan ‘edep-hayâ’ konusunda bir konferans verildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE bölümü tarafından düzenlenen Değerler Eğitimi projesi devam ediyor. Proje kapsamında Elbistan’da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nda konuşmacı olarak İlçe Müftüsü Muhsin Demirel’in katıldığı ve ayın değeri olarak belirlenen ‘ede-hayâ’ konusunda bir konferans programı organize edildi.

Konferansın konuşmacısı Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada edep ve hayânın insan fıtratında yaratılan duygulardan biri olduğuna dikkat çekti.

Edep ve hayânın yaratılış hikmet ve gayesine uygun, insana yaraşır bir hayat sürme çabası olduğuna işaret eden Müftü Demirel, “Edep ve hayâ, insanın nefsini terbiye etmesi, kendini ve haddini bilmesidir” dedi.

Müftü Demirel, edep ve hayâ konusunda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatından da örnekler verdi. Müftü Demirel, konferansın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.
 

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Mehmet 3 ay önce

Ailenin vermesi gereken bi ders bu. O çocuklara 1 2 saatlik anlatmayla olacak şeyler değil. Çocukların ailelerine verselerdi de o dersi aileler çocuklara öğretseydi.

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ali demir 2 ay önce

Yorumcu Mehmet kardeşimi kutluyorum.Aileler yeterince bilinçli olmazsa, bir iki saatlik nasihatle buna çözüm bulamazsınız.En önemli terbiye eğitimi ailede verilir.Aileler bilinçli, eğitimli,kültürlü, saygı ve sevgi dolu olursa, çocuklar da onlar gibi yetişir.Koyma suyla değirmen dönmez...

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m.ilter 3 ay önce

Bu anlamlı konuda emeği geçen herkesi ve değerli katılımcıya teşekkür etmek gerekir. Bu gibi konuları kağıt üzerinde geçiştirmek yerine böyle işin ehli kişilerden dinlemek çok daha anlamlı olmuş

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