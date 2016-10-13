Öğrencilere ‘edep ve hayâ’ anlatıldı

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nda Değerler Eğitimi Projesi kapsamında öğrencilere ayın değeri olan ‘edep-hayâ’ konusunda bir konferans verildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE bölümü tarafından düzenlenen Değerler Eğitimi projesi devam ediyor. Proje kapsamında Elbistan’da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nda konuşmacı olarak İlçe Müftüsü Muhsin Demirel’in katıldığı ve ayın değeri olarak belirlenen ‘ede-hayâ’ konusunda bir konferans programı organize edildi.

Konferansın konuşmacısı Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada edep ve hayânın insan fıtratında yaratılan duygulardan biri olduğuna dikkat çekti.

Edep ve hayânın yaratılış hikmet ve gayesine uygun, insana yaraşır bir hayat sürme çabası olduğuna işaret eden Müftü Demirel, “Edep ve hayâ, insanın nefsini terbiye etmesi, kendini ve haddini bilmesidir” dedi.

Müftü Demirel, edep ve hayâ konusunda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatından da örnekler verdi. Müftü Demirel, konferansın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

