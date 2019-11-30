Öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı

Büyük Yapalak Şehit Mahmut Çiftçi İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrencilerde diş sağlığı konusunda farkındalığı arttırmak ve diş fırçalamayı özendirmek amacıyla ‘Temiz dişler, sağlıklı hayat’ sloganı ile bir proje başlatıldı. Proje kapsamında, okuldaki 250 öğrenciye diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı. Okul müdürü Mesut Eren, öğrencilerde diş temizliğine ve bakımına dikkat çekmek amacıyla böyle bir proje başlattıklarını belirterek, diş macunu ve diş fırçası dağıtımına katkı sunan kuruluşlar ve ilgililere teşekkür etti.