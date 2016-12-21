Öğrencilere bot ve kaban hediye edildi

Ekinözü 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu’ndaki öğrencilere, Kahramanmaraş Önder İmam Hatipliler Derneği (Kamim-Der) tarafından kışlık bot ve kaban hediye edildi.

Kahramanmaraş Önder İmam Hatipliler Derneği (Kamim-Der), Ekinözü’nde öğrencilerin yüzünü güldürdü. Derneğin kendi çalışmaları sonucunda temin edilen bot ve kabanlar, Ekinözü 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere hediye edildi.

Organizeye Kamim-Der Başkanı Yunus Doğru, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Adnan Alagöz ve yönetim kurulu üyeleri, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Bünyamin Şakalar ve ilgililer katıldı.

Bot ve kaban yardımı ile ilgili olarak değerlendirme yapan Kamim-Der Başkanı Yunus Doğru, öğrencilere ellerinden gelen desteği vermeyi amaçladıklarını söyledi. Doğru, “Ekinözü’nde önce Belediye Başkanı Sayın Nursi Çeleğen’i, ardından da 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulumuzu ziyaret edip, öğrencilerimizin tamamına ayakkabı ve kaban gibi giyim eşyası dağıtımını yaptık. Dernek olarak bu tür faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Eğitim ve kültür anlamında olduğu gibi bu tür hediyelerle de onların yüzünü güldürmek bizler için çok anlamlı. Onlar bizim geleceğimiz. Hepsine hayırlı olsun; güle güle giysinler. Bizlere bu konuda destek verenlere de teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrencilere bot ve kaban dağıtımı yapan Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen de, Kamim-Der Başkanı Yunus Doğru’ya teşekkür etti.

Öğrencilerin bu hediyelerle birlikte okul yolunda üşümeyeceklerini kaydeden Başkan Çeleğen, “Kahramanmaraş Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından ilçemizdeki 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu’ndaki öğrencilerimize bot ve kaban hediye edildi. Sosyal sorumluluk duygusuyla hareket eden dernek yöneticilerimizi kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sıcak bir kış geçirmelerine vesile oldular. Toplum bir bütündür ve bu toplumda farklı kesimlerin dertlerini ve sıkıntılarının bilinmesi o toplumun geleceği, refahı ve huzuru açısından, iş verimi açısından ve toplumsal barış açısından çok önemlidir. Kamim-Der’in eğitimi ve eğitimdeki problemleri dert edinmesi, okullarımızın problemlerimize ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Kendilerine ve yönetim kurulu üyeleri ile bu düşünceyi paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür organizelerin de devamını diliyorum” şeklinde konuştu.



