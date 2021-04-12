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Öğrencilerden Şehit Emanetleri Müzesi’ne ziyaretler sürüyor

Elbistan’da öğrencilerin vatan ve bayrak uğruna canlarını hiçe sayan 44 Elbistanlı şehidin yer aldığı sergilendiği ‘Şehit Emanetleri Müzesi’ni’ ziyaretleri sürüyor.

Öğrencilerden Şehit Emanetleri Müzesi’ne ziyaretler sürüyor
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’nce açılan Şehit Emanetleri Müzesi’nde, Elbistanlı 44 şehidin ve gazilerin özel eşyaları sergileniyor. Kısa bir süre önce açılan ve şehitlerimizin yadigarlarının yer aldığı müze, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Özellikle öğrenciler, şehit ağabeylerinin emanetlerini görmek ve hatıralarına sahip çıkmak adına müzenin yolunu tutuyor. Öğrenciler, ziyaretlerde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul ve şehit yakınlarından bilgi alıyor. Ellerindeki Türk bayrakları ile müzeye gelen öğrenciler, şehit ağabeylerinin hayat hikayelerini dinliyor. Küçük ellerini semaya açan öğrenciler, dualarla şehitlerimizi yâd ediyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, öğrencilerin gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kul, “Müzemizin açılışının ardından okullarımızın ziyaretleri başladı. Pandemi kuralları doğrultusunda öğrencilerimize müzeyi gezdiriyoruz. Geleceğimizin emaneti olan çocuklarımıza, şehitliğin ne anlama geldiğini, şehitlerimizin nasıl mücadele ettiğini anlatıyoruz. Son olarak müzede emanetlerini sergilediğimiz şehitlerimizin adını taşıyan TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu ile Şehit Kemal Özdoğan İlkokulumuzu ağırladık” şeklinde konuştu.

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Öğrencilerden Şehit Emanetleri Müzesine Ziyaretler Sürüyor