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Öğrencilerden kuşlar için örnek davranış

Elbistan'da Yapraklı İlk-Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri, Osmanlı'da merhametin sembolü olan özel geleneği yaşatmak için ‘Müslüman ülkede kuşlar üşümesin’ sloganı ile doğada bulunan kuşlar için kuş evi yaptı.

Öğrencilerden kuşlar için örnek davranış
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Elbistan’ın kırsal mahallelerinden olan Yapraklı’da öğrenciler, doğada yaşayan kuşların soğuk havalarda üşümemesi için örnek bir çalışmaya imza attı. Yapraklı İlk-Ortaokulu öğrencileri, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi’nde (KADEP) işledikleri şefkat değeri çerçevesinde ‘Müslüman ülkede kuşlar üşümesin’ sloganı ile hareket eden öğrenciler, hazırladıkları projeyle okullarında bulunan 11 şube adına 11 kuş evi yaptırdılar.

Kuş evi projesi hakkında hakkında bilgi veren fen bilgisi öğretmeni Selver Odabaşı, Osmanlı’dan kalan ve merhametin simgesi olan bir geleneği yaşatmak istediklerini söyledi.

‘Biz Yapraklı İlk-Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri olarak bu projeyle karanlığa bir ışık tuttuk’ diyen Odabaşı, tüm Elbistan halkını da projeye destek olmaya çağırarak, “Elbistan halkının da desteğiyle bu karanlığı tamamen aydınlatmak istiyoruz. Okullarımıza, mesire alanlarına, parklara ve çocuk parklarına bu kuş evlerinden yapılmasını istiyoruz. Amacımız ceddimiz Osmanlı’dan bize kalan ancak unutulmuş olan bu değerimizi yeniden canlandırmaktır. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’den ve tüm Elbistan halkından bu projemize destek olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Kazım Tat ise, öğrencilere ve öğretmenlere bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Tat, “Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da dikkati çektiği gibi eğitim tek kanatlı olamaz. Biz, öğrencilerimizin hem fen ilimleriyle hem milli ve manevi değerler ile donatılmış olarak yetiştirilmesi için elimizden gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.


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