Öğrencilerden harekattaki Mehmetçiklere mektup

Elbistan Şehit Er Cuma Potuk YBO öğrencileri, Suriye’deki terör koridorunu engellemek ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal ve Okul Müdürü Mustafa Çayıroğlu ile öğretmenleri eşliğinde jandarmaya gelen öğrenciler, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan ve rütbeli personel tarafından karşılandı. YBO öğrencileri, İlçe Jandarma Komutan Vekili Arslan’a, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Öğrenciler, harekattaki Mehmetçiklere hitaben yazdıkları duygu dolu mektupları ve kendi imkanları ile aldıkları çorapları, Suriye’ye göndermek üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan’a teslim etti. Arslan, öğrencileri bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Okul müdürü Mustafa Çayıroğlu, öğrencilerle yakından ilgilenen İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan ve rütbeli personelle kendilerine eşlik eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal’a teşekkür etti.









