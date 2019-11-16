Öğrenciler ve veliler için 16 başlıkta ara tatil etkinlikleri

Elbistan Belediyesi'nin de dahil olduğu ara tatil etkinliklerinde, sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerden yararlanması amaçlanıyor.
Ara tatil etkinliklerine ilişkin olarak bilgi veren Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, “2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda ''Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli'' açıklanmış olup, söz konusu takvime göre 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un da ifade ettiği gibi bir hafta boyunca çocuklarımız eğitimlerine; okul dışında oyunla, kültürle, bilimle, sanatla, değerlerimizle ve etkinliklerle devam edeceklerdir” dedi.
Etkinliklerden öğrencilerin ücretsiz olarak faydalanabileceğini vurgulayan Yılmaz, “Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ara tatilde çocuklarımızın hem dinlenmeleri hem öğrenmeleri hem de keyifli vakit geçirmeleri için 5 günlük program hazırladık. Büyükşehir Belediyesi, Elbistan Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, diğer kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle 16 ana başlık altında çeşitli etkinliklerden oluşan program ile öğrencilerimizin sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerden yararlanması sağlanacaktır. Öğrencilerimiz, her gün için ayrı ayrı planlanan bu etkinliklerden istediklerini seçerek ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir” ifadelerini kullandı.