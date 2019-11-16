Öğrenciler ve veliler için 16 başlıkta ara tatil etkinlikleri

Elbistan Belediyesi'nin de dahil olduğu ara tatil etkinliklerinde, sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerden yararlanması amaçlanıyor.

Ara tatil etkinliklerine ilişkin olarak bilgi veren Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, “2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda ''Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli'' açıklanmış olup, söz konusu takvime göre 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un da ifade ettiği gibi bir hafta boyunca çocuklarımız eğitimlerine; okul dışında oyunla, kültürle, bilimle, sanatla, değerlerimizle ve etkinliklerle devam edeceklerdir” dedi.