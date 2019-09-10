Öğrenciler ve okullar polisin güvenlik kalkanında

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilk ders zilinin çalması ile birlikte ilçe genelindeki tüm okullarda ‘Güvenli Okul’ projesinin startını verdi.

Elbistan’da 35 binden fazla öğrenci, ders başı yaptı. Sınıfları dolduran öğrencilerin eğitimlerini huzurlu ve güven ortamı içerisinde devam etmelerini amaçlayan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ‘Güvenli Okul’ projesini hayata geçirdi. Okullar ve çevrelerinde öğrencilerin suça karışmalarını önlemeyi, uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan Güvenli Okul projesi, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki birçok birimin koordineli çalışması ile sürdürülecek. Polis, öğrencilerle onları kötü alışkanlıklara yöneltebilecek kişiler arasında bir güvenlik bariyeri oluşturacak. Sivil ve resmi polisler, okulların giriş, çıkış ve açık olduğu saatlerde görev başında olacak. Bu kapsamda okulların bulunduğu çevrelerde meydana gelen suç türleri, sayıları ve çevresel faktörler göz önünde alınarak risk analizine dayalı planlama yapılacak. Riskli gruptaki okullar için özel tedbirler uygulanacak. Bu tedbirlerin başında ise, şok uygulama adı verilen denetimler gelecek.

Polis ekipleri, alınacak üst düzey önlemlerle, eğitim yuvalarının güvenliğini maksimuma çıkarmış olacak. İlçe genelindeki tüm okullarda güvenlik kameralarının faal duruma getirilmesi sağlanacak. Okul idareleri ile de koordinasyon içinde yürütülecek bu çalışmaların yanı sıra öğrencilere de eğitimler verilecek. Okul çevrelerinde huzuru bozmak isteyenler, ya da okulla ilgisi olmayan kişilere gerekli idari işlemler yapılacak. İnternet kafe, oyun salonları ve okul yakınlarındaki park ve bahçeler sürekli denetim altında tutulacak. Okul servisleri de trafik kuralları noktasında sürekli mercek altında olacak.

16 ekip denetime başladı

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama kapsamında ilk denetimler 33 okul çevresinde eşzamanlı olarak yapıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki birimlerden oluşan 16 ekip, okul çevrelerindeki umuma açık yerler, parklar, internet kafeler ve oyun salonlarını denetledi. 34 okul servisi ile okul çevresinde bekleyen 19 araç kontrol edildi. Denetimler kapsamında 187 şahıs, Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi. Okul çevresindeki güvenliği ve huzuru bozmak amacıyla ilgisiz olarak bekleyen ve öğrencilere rahatsızlık verdikleri değerlendirilen şahıslara da gerekli uyarılar yapıldı.

Veliler, uygulamadan memnun

Okulların açılmasıyla birlikte polisin aldığı geniş önlemler, öğrenci velileri tarafından takdirle karşılanıyor. Polis ekiplerine teşekkür eden

veliler, bu uygulamalarla okullarda huzurlu bir ortam oluştuğunu vurguladılar. Okul çevrelerinin kötü niyetli kişilerden uzak tutulmasının önemine değinen veliler, çocuklarının okullarında güven içerisinde oldukları bilmelerinin kendilerini de mutlu ettiğini belirttiler.























