Öğrenciler, okul servisinde masallar ve çocuk şarkıları dinleyecek

15 Temmuz Anaokulu’nun hayata geçirdiği ‘Okul Servisimde Masallar ve Çocuk Şarkıları’ projesinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım programına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal katıldı. 15 Temmuz Anaokulu Müdürü Fatma Doğuç, projeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, anaokulu öğrencilerinin, evden okula gelişleri ve eve dönüşleri esnasında kullandıkları servislerde yaşlarına ve gelişimlerine uygun masal ve çocuk şarkılarının dinlenmesini içerdiğini söyledi.

Doğuç, “Çocukların zihinlerinin en boş ve dinlenmiş olduğu sabah saatinde, okul servisinde dinlenen hareketli müziklerin çocuğu okula gelmeden yorması ve müziklerin içerdiği sözcüklerin çocuk gelişimine uygun olmaması nedeniyle masalların ve çocuk şarkılarının dinlendirici ve eğitici yanlarından faydalanmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, okulda geçirilen tempolu ve yoğun günün ardından çocukların evlerine giderken serviste sakin ve dinlendirici masallar dinleyerek rahatlamalarını istiyoruz. Projemiz kapsamında servis şoförlerinin haftalık olarak çocuklara vereceği fidan ve saksı çiçeği ile çocuklarımızda doğa ve ağaç sevgisini aşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal da, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Anaokulu çağındaki çocukların, pedagojik bakımdan özen isteyen bir dönemde okul hayatına başladıklarını belirten Dal, “15 Temmuz Anaokulumuzda hazırlanan bu projeyi, ilçemizdeki diğer anaokullarımızda da uygulanması için çalışmalarımıza başladık. Güzel ve anlamlı bir proje olduğunu düşünüyoruz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.