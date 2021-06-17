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Öğrenciler kep atıp, mezuniyet pastası kestiler

Elbistan TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileri kep atıp, mezuniyet pastası kestiler.

Öğrenciler kep atıp, mezuniyet pastası kestiler
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Pınarbaşı Kaynarca mevkiindeki bir tesiste sabah kahvaltısı yapan öğrenciler, daha sonra Mükrime Hatun Kültür Evi’nde bir araya geldiler. Burada Sınıf Öğretmeni Ülkü Özdemir gözetiminde fotoğraf çekimi yaptıran öğrenciler, daha sonra cübbe giyip temsili mezuniyet sertifikası aldıktan sonra, hep birlikte pasta kestiler.

Elbistan TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileri son olarak keplerini havaya atarak, mezuniyetlerini kutladılar. Elbistan TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu 4/E Sınıf Öğretmeni Ülkü Özdemir öğrencilerini tek tek tebrik ettikten sonra, ortaokul hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

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