Öğrenciler, Halep için elini uzattı

Beşir Derneği’nin yurt genelinde başlatmış olduğu “Halep İçin Uzat Elini” yardım kampanyasına bir destekte, Elbistan Final Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden geldi.

Okul öğretmenlerinden Fadime Beyazıt koordinatörlüğünde, öğretmen ve öğrenciler tarafından toplanan gıda maddeleri, hazır giyim malzemeleri ve bir miktar nakit para, Elbistan Beşir Derneği Temsilcisi Fehmi Gözükara’ya teslim edildi.

Dernek Temsilcisi Fehmi Gözükara, yardım malzemelerini teslim alırken yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin bu faaliyetinden dolayı oldukça duygulandığını, Elbistan’da yaşayan insanların hayırsever yönünün takdire şayan olduğunu söyledi.

Yardım çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirten Gözükara, Suriye’de yaşanan katliamlara dünyanın seyirci kaldığını ancak, Türkiye’nin ve Türk insanının hiçbir zaman seyirci kalmadığını dile getirdi. Gözükara, Türk halkının katliamların yaşandığı bölgeden kaçıp kurtulanları açlık ve soğuğa hiçbir zaman terk etmediğini, Türk’ün şefkatli ve merhametli elini uzattıklarını ve uzatmaya da devam edeceklerini belirtti.