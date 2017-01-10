Öğrenciler, Güvenilir Gıda’yı öğrendi

Elbistan’da düzenlenen seminer ile öğrencilere güvenilir gıda konulu bir seminer sunuldu.

Elbistan İstiklal İlkokulu’nda düzenlenen güvenilir gıda konulu eğitime, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görev yapan Gıda Mühendisleri Alparslan Öztürk, Erdem Varol ve Meltem Aslan tarafından sunulan seminerde, öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı.