Öğrenciler, Güvenilir Gıda’yı öğrendi

Elbistan’da düzenlenen seminer ile öğrencilere güvenilir gıda konulu bir seminer sunuldu.
Elbistan İstiklal İlkokulu’nda düzenlenen güvenilir gıda konulu eğitime, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görev yapan Gıda Mühendisleri Alparslan Öztürk, Erdem Varol ve Meltem Aslan tarafından sunulan seminerde, öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı.
Seminer ile İstiklal İlkokulu öğrencilerine Gıda Mühendisliği, Güvenilir Gıda ve Hijyen Sanitasyon konuları hakkında eğitimler verildi. Yapılan eğitim sonucunda, mesleki eğitim, gıda alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve genel temizlik ile ilgili minik öğrencilere bilgiler aktarıldı. Seminerin sonunda ise, öğrencilerden gelen sorular tek tek cevaplandırıldı.