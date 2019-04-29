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Öğrenciler bilim yürüyüşü düzenledi

Elbistan’da ortaokul öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında hazırladığı ‘Çevre Bilinci Geliştirmeye Yönelik Okul Dışı Uygulamalar’ projesini bilim yürüyüşü ile başlattı.

Öğrenciler bilim yürüyüşü düzenledi

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları 2018/2 Çağrısı kapsamında “Çevre Bilinci Geliştirmeye Yönelik Okul Dışı Uygulamalar” isimli projesi ülke genelinde desteklenmesine karar verilen 85 projeden 5 ilçe milli eğitim müdürlüğü içerisinde yer aldı. Projeye, 42 bin 500 TL destek verildi. Projenin başlangıcı, bilim yürüyüşü ile yapıldı. Öğrenciler, İstiklal İlkokulu’ndan başlattıkları bilim yürüyüşünü, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde sonlandırdı.

Proje ile ilgili olarak bilgi veren Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “42 bin 500 TL destekleme almış olan Proje, ortaokul öğrencileri ile Nisan 2019’da 5 günlük süreyle alanında uzman personellerle “Deney, gözlem, röportaj, brifing, sunum, alan incelemesi, çeşitli analizler, drama, sergi, modelleme, sportif faaliyetler, ağaçlandırma” gibi birçok etkileşimli etkinliklerin yer aldığı programla gerçekleştirilecektir” dedi.





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uzak asyalı 3 hafta önce

yürüyüşle felan bilim olmaz bilim çalışmakla imkanla ve modern eğitimle olur hemen yürüyün boş.önce eğitim sistemini düzeltin ezberci diplomacı bir sistem

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Polat 3 hafta önce

Önce cahilliği bitirin on dan sonra doğru yürüyün sıra gelirse bilim yürüyüş yapar sınız

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Egitimci 3 hafta önce

Bilim senligi icin 5 gun bilimden ayri kalma faaliyeti. Okulda gorulen dersler gume gitti. Boyle bilim senligi mi olur gozunuzu seveyim.Sen yanmazsan ,ben yanmazsam kim yanacak

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Imık 3 hafta önce

Ben ogretmenim. Bu senlikte gorevli ogretmenlerin dersi bos geciyor. Gorevli ogrencilerde diger ogretmenlerin verdigi derslerden mahrum kaliyor. Zamanlama yanlis

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Yeşil 3 hafta önce

Tebrikler. Güzel birşey. Duyarlık

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hakan 3 hafta önce

bilim yürüyşü de nedir bu konuda Alman Japon Amerikalı neden iç yürümüyor bırakın şu işe yaramaz hareketleri çalışın çalışın dürüst olun okuyun

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A 3 hafta önce

Öncelikle elestiri yapılmadan amacı anlamak gereklidir. Bilim Yürüyüşü farkındalık oluşması anlamında yapılmış olup çevrenin projeye dair farkindaligini artırarak çarpan etkisi oluşturmak hedeflenmiştir. Bu sadece başlangıçtır. Projede deney, gözlem, inceleme, alan taraması, röportaj, kavram haritası, modelleme, aktif öğrenme ve yaşayarak öğrenme üzerine kuruludur. Ayrıca proje ülke çapında 5 ilce milli eğitim müdürlüğünden biri olma ve ilçede ilk olma özelliği açısından büyük önem aarz etmektedir. Eleştiri yapana saygi var elbette ama elle tutulur verilerle konuşmak BİLİMSEL nitelik açısından önemlidir.

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Yorumcu 3 hafta önce

Daha ilk adımda topa tutunca insanın bilim yürüyüşünü yapmak dahi içinden gelmez bırakın insanlari bugün Bilim için yürür yarın bilim için çalışırlar rahat bırakın insanları

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