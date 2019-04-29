Öğrenciler bilim yürüyüşü düzenledi

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları 2018/2 Çağrısı kapsamında “Çevre Bilinci Geliştirmeye Yönelik Okul Dışı Uygulamalar” isimli projesi ülke genelinde desteklenmesine karar verilen 85 projeden 5 ilçe milli eğitim müdürlüğü içerisinde yer aldı. Projeye, 42 bin 500 TL destek verildi. Projenin başlangıcı, bilim yürüyüşü ile yapıldı. Öğrenciler, İstiklal İlkokulu’ndan başlattıkları bilim yürüyüşünü, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde sonlandırdı.

Proje ile ilgili olarak bilgi veren Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “42 bin 500 TL destekleme almış olan Proje, ortaokul öğrencileri ile Nisan 2019’da 5 günlük süreyle alanında uzman personellerle “Deney, gözlem, röportaj, brifing, sunum, alan incelemesi, çeşitli analizler, drama, sergi, modelleme, sportif faaliyetler, ağaçlandırma” gibi birçok etkileşimli etkinliklerin yer aldığı programla gerçekleştirilecektir” dedi.











