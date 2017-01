Öğrenci Servisleri Derneği’nden anlamlı davranış

Elbistan Öğrenci Servisleri Derneği’ne (EOSDER) üye servisçiler, Adnan Menderes Bulvarı’nda uygulama yapan polis ekiplerine, Türk Bayrağı, tatlı ve karanfillerle destek ziyaretinde bulundu.

Elbistan’da öğrenci servisi işletmeciliği yapanların çatısı altında birleştiği Elbistan Öğrenci Servisleri Derneği üyeleri, anlamlı bir organizeye imza attı. Yaklaşık 80 araçtan oluşan konvoyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde soğuk havaya rağmen görev başında olan polisleri ziyaret eden dernek üyeleri, yanlarında getirdikleri Türk Bayrağı, karanfil ve tatlıyı ikram etti.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Öğrenci Servisleri Derneği Başkanı Sait Doğan, terör saldırılarında şehit düşen polislere ve güvenlik güçlerine bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

Polislerin, ülkenin dört bir yanında vatandaşların emniyeti ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden canla başla görev yaptığını kaydeden Doğan, “Bu zor günlerde polisimizin ve askerimizin yanında olmak, onlara destek vermek en büyük görevimiz” diye konuştu.

Doğan, şöyle konuştu:

“Hain terör örgütleri, polisimizi ve askerimizi hedef alan saldırılarda bulunuyor. Tek dertleri vatanın ve vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak olan güvenlik güçlerimiz bu saldırılarda şehit düşüyor, yaralanıyor. Şehitlerimizin acısı yüreğimizi dağlıyor. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik duygusuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Biz de bu duyguyu pekiştirmek ve onların her zaman yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir organize yapmaya karar verdik. Bir karanfille de olsa gönüllerini almak istedik. Kar kış, gece gündüz dinlemeden görevi başında olan polislerimiz, her türlü övgüye değer. Hepsinden Allah razı olsun.”