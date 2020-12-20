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Öğrenci kartlarında vize işlemleri başladı

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarında geçerli öğrenci kartları için vize işlemleri başladı. Vize işlemleri, 25 Ocak 2021 tarihine kadar Kahramankart İşlem Merkezlerinin yanı sıra dolum noktalarından da yapılabilecek.

Öğrenci kartlarında vize işlemleri başladı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılan öğrenci kartları vize işlemleri başlıyor. Öğrenci tarifesi kullanan Kahramankart sahipleri, 21 Aralık 2020 ile 25 Ocak 2021 tarihleri arasında kart vizelerini yenileyebilecek. Öğrenci kartları için belirlenen yıllık vize işlem ücretiyse 5 TL olarak belirlendi. Kahramanmaraş Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin kullandığı Kahramankart’lar için yıllık vize işlemi başlıyor. Yaşanabilecek yoğunlukları engellemek adına Bahçelievler, Elbistan ve Afşin Kahramankart İşlem Merkezlerinin yanı sıra Büyükşehir KASKİ Gişe, Ulu Camii, Tıp Fakültesi, Kahramankart Dolum Noktaları ve para yükleme otomatları dâhil pek çok noktadan vize işlemi yapılabilecek” ifadeleri kullanıldı.


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Öğrenci Kartlarında Vize Işlemleri Başladı