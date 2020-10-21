Oğlunun kazara ateşlediği tüfek, annesini hayattan kopardı

Nurhak ilçesinde oğlunun kazara ateşlediği iddia edilen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 49 yaşındaki anne, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Hüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, avdan evine dönen A.K’nin elindeki tüfek, ateş aldı. Kazara ateşlendiği belirtilen tüfekten çıkan saçmalar, anne S.K’ya isabet etti. Yüzüne isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz anne, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların çabası, anneyi hayatta tutmaya yetmedi. Hayatını kaybeden S.K'nın cansız bedeni, Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere morga konuldu. Anne S.K’nın acı haberini alan yakınları, Elbistan Devlet Hastanesi’ne akın etti. Sinir krizi geçiren aile fertleri, gözyaşlarına boğuldu. Nurhak Belediye Başkanı İlhamı Bozan da Elbistan’a gelerek acılı aile fertlerine destek oldu.

Nurhak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.K’yi gözaltına alırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.