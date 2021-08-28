Off-road Şenlikleri kapsamında kamp ateşi yakıldı

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ELOFF) işbirliğinde düzenlenen Off-road Şenlikleri kapsamında Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen sporcular, araçları ile şehir turu attı.

100’den fazla aracın katılacağı şenlik kapsamında Ekinözü ilçesini de ziyaret eden sporcular, akşam da kamp ateşinin yakılmasıyla birlikte de yarış moduna girdi.

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ELOFF) işbirliğinde düzenlenen Off-road Şenlikleri’nin yarış bölümü, 29 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Ekinözü yol kavşağı üst kısmında inşa edilen pistte yapılacak off-road şenliğine katılmak için yurdun birçok bölgesinden sporcular Elbistan’a geldi. İlçe girişinde kamp kuran sporcular, şenliklerinin ilk gününde Ekinözü ilçesini ve İçmeler’i ziyaret etti. Ekinözü ilçesindeki gezinin ardından kamp alanında toplanan off-road tutkunları, Elbistan’da da şehir turu yaptı. Her biri ayrı özelliklerdeki araçların kent merkezinden geçişi, vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

Şenliklerin ilk günün akşamında ise; kamp alanında katılımcılara ve sporculara Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yemek ikramında bulunuldu. Yemek ikramının ardından kamp ateşi yakıldı. Kamp ateşini, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ELOFF Başkanı Galip Şahin ve DAKUD Başkanı Ömer Ünsal tarafından yakıldı.

Kamp ateşinin yakılması sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, off-road şenliklerinin kentin tanıtımına büyük katkı sunacağını belirterek, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve ELOFF Başkanı Galip Şahin ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, dev organize ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Başkan Gürbüz, “Hem şehrimizin tanıtımı ve sportif etkinlik adına güzel bir etkinlik olacak. Yaklaşık 200 civarında sporcumuz katılacak. Şehrimize hayırlı olsun. İlk etkinlikte yaklaşık 20 bin seyirci izlemişti. Yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Tüm hemşerilerimizi ve çevre ilçelerdeki vatandaşlarımızı şenliğimize davet ediyorum” dedi.

Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ELOFF) Başkanı Galip Şahin de sporcuları zorlu bir parkurun beklediğini ifade etti.

Daha sonra, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş tarafından Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e doğum günü sürprizi yapıldı. Başkan Gürbüz ve Başkan Tıraş, doğum günü pastasını birlikte kesti.

Başkan Gürbüz ve Başkan Tıraş, şenliklere katılan off-road kulüplerini kamplarında ziyaret ederek yarışlarda başarı dileğinde bulundu.