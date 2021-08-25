Off-road Şenlikleri için geri sayım başladı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, off-road şenliklerinin, Türkiye’nin birçok şehrinden gelecek yaklaşık 40 off-road kulübünün katılımı ile gerçekleştirileceğini belirterek, “Off-road ve adrenalin tutkunlarını Elbistan’da buluşturacağız” dedi.

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ELOFF) tarafından 28-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan off-road şenliklerinin program ayrıntıları da belli oldu. Ekinözü yol kavşağında baştan sona yenilenen alanda yapılacak şenliklere, Türkiye’nin değişik bölgelerinden yaklaşık 40 kulüpten 100’e yakın aracın katılması bekleniyor. Sporcular ve off-road tutkunları, 28 Ağustos’ta şehir turu ve kortej gibi etkinliklere katılacak. Şenliklerin ikinci gününde ise, heyecan ve adrenalin doruğa çıkacak. Çok sayıda off-road pilotu, İtalyan çukur, şeytan çukur, uçma noktaları gibi zorlu noktaların bulunduğu parkurda boy gösterecek. Şenlikler, 29 ağustos Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Yarışların ardından dereceye giren isimlere ödül ve kupaları düzenlenecek törende verilecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentin önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi.

Şenliklerin, ilçenin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Başkan Gürbüz, tüm Elbistanlıları ve bölge halkını, heyecanın ve görsel şölenin doruğa çıkacağı organizeye katılmaya davet etti.

Başkan Gürbüz, “İlçemizde off-road sporuna gönül vermiş ve ülkemizin birçok yerindeki yarışlarda ilçemizi başarıyla temsil etmiş olan ELOFF’la birlikte ulusal çapta bir programı organize ettik. Ülkemizin birçok bölgesinden arazi şartları için özel dizayn edilmiş çok sayıda aracın katılımı ile birlikte adrenalinin doruğa çıkacağı organizeye ev sahipliği yapacağız. 2 gün olarak planlanan Off-road Şenliklerimize Türkiye’nin değişik illerinde faaliyet gösteren 40’a yakın off-road kulübünün katılmasını ve yaklaşık 100 aracın da bu yarışlarda mücadele etmesini bekliyoruz.

Ulusal nitelikli bu organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Yarışlar için pistimiz adeta baştan ayağı yenilendi. Biz bu dev organizeye hazırız, Elbistan hazır, sporcularımız hazır. İlk startla birlikte adrenalini, heyecanı hissetmek isteyen tüm hemşerilerimizi 29 Ağustos Pazar günü, pistimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.