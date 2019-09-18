Odunluk yangını korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Ofis Sokak’ta bir evin odunluk bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, odunlukta bulunan malzemelerin tutuşması ile bir anda büyüdü. Evlerinin hemen yanı başında bulunan odunluktan çıkan duman ve alevleri gören hane sakinleri, yangına müdahale etse de söndürmeyi başaramadı. Durum, hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.







