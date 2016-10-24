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Odun yerine ayağını kesti

Elbistan’da bahçesindeki ağacı kesmek istediği sırada yanlışlıkla kendisini yaralayan vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

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Odun yerine ayağını kesti

Elbistan’da bahçesindeki ağacı kesmek istediği sırada yanlışlıkla kendisini yaralayan vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kümbet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.S.Y., kış aylarında kullanmak için bahçesindeki ağaçları kesmek istedi. U.S.Y., bu sırada kullandığı kesici aleti, yanlışlıkla ayağına isabet ettirdi. Ağır yaralanan talihsiz adam, hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan U.S.Y., ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

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Mehmet 2 ay önce

Ya bu haberi yapma yada medya gibi isim yaz !

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