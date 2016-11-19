Odun toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu

Ekinözü ilçesine bağlı Demirlik Mahallesi’nde tek başına yaşayan yaşlı adam, odun toplamak için gittiği arazide ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Ekinözü ilçesine bağlı Demirlik Mahallesi’nin Hemdiler mezrasında yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, tek başına yaşayan Halil İbrahim Kalmaz, odun toplamak için evinin yakınındaki araziye gitti. Geç saatlere kadar evine geri dönmeyen yaşlı adamı merak eden komşuları, yaptıkları araştırmada Kalmaz’ı yerde yatar vaziyette buldu. Yapılan kontrollerde Kalmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Ölümü şüpheli görülen Kalmaz’ın cansız bedeninin otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.