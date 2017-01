Ödüllü proje My World Elbistan’dan kira öder gibi ev sahibi olma imkanı

Elbistan’da konut sektörünün ödüllü projeleri arasında yer alan My World Elbistan’da ev sahibi olmak isteyenler için özel bir kampanya başlatıldı.

Cren İnşaat Emlak Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hayata geçirdiği My World Elbistan projesine özel olarak başlatılan kampanyada 69 bin TL peşinat ve 1.790 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün. İlk etabında yaşamın başladığı My World Elbistan, mimari projesi ve yapısındaki özgünlüğünü, ev sahibi olmak isteyenler için sunduğu bu ödeme kolaylığı ile de farklılığını ortaya koymuş oldu.

Cren İnşaat Emlak Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ceren, My World Elbistan projesinde iskân izni alınmış daire satışlarının devam ettiğini söyledi.

My World Elbistan’da yaşayanların görüşlerinin, ‘yeni bir yaşam konsepti’ oluşturma amacına ulaştıklarının en büyük göstergesi olduğunu belirten Ceren, “My World Elbistan’ın ilk etabından ev sahibi olanların, My World Elbistan’ı tercih etmekle birçok yönden ayrıcalıklı bir yaşamın kapısını araladıklarını dile getirmeleri bizleri mutlu ediyor” dedi.

My World Elbistan’ın, ödüllü bir proje olduğunu dile getiren ceren şunları söyledi:

"Cren İnşaat Emlak Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, My World Elbistan projemizin ilk etabında yaşam başladı. Ödül alan projemizin ikinci etabının da inşaatı sürüyor. Söz verdiğimiz gibi A Blok’ta dairelerimiz sahiplerine teslim edildi. İnşallah, bahar aylarıyla birlikte de B Blok’ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. My World Elbistan, iskân başta olmak üzere yasal olarak tüm izinleriyle satışa sunduğumuz My World Elbistan’da ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya başlatıyoruz. Yaşam kalitesine önem verenlerin, hayatlarını en üst standartlarda sürdürmelerini sağlamayı amaçladığımız My World Elbistan’da kira öder gibi ev sahibi olma imkânı sunuyoruz. Farklı ödeme seçeneklerimizle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın yanındayız. 69 bin lira peşinat ve 1.790 lira taksit ödeyerek sadece bir “ev” değil; yeni bir yaşam konseptine sahip olma farkı sunuyoruz.”