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Oda başkanlarından Ünal’a ziyaret

Elbistan’daki 8 meslek odasının başkanları, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ı ziyaret etti.

Oda başkanlarından Ünal’a ziyaret
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Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Atalay, Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanı Ramazan Kaya, Elbistan Berberler Odası Başkanı Mükremin Alagöz ve Elbistan Marangozlar Odası Başkanı Mustafa Öztürk, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Ünal’a TBMM Grup Başkanvekilliği görevi için hayırlı olsun dileğinde bulunan oda başkanları, ilçenin tarım ve ekonomiyle ilgili sorun ve taleplerini de iletti.

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da, oda başkanlarına ziyaretten dolayı teşekkür etti.

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Oda Başkanlarından Ünala Ziyaret